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Мотивував допомагати. Єрмак надсилав лідерам світу фото вбитих росіянами дітей, - WP

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Україна, Середа 24 серпня 2022 17:18
Мотивував допомагати. Єрмак надсилав лідерам світу фото вбитих росіянами дітей, - WP Фото: Андрій Єрмак, глава Офісу президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак на початку війни розсилав світовим лідерам фото вбитих українських дітей, аби ті прискорили надання допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Фотографії вбитих українських дітей і зруйнованих будинків, Єрмак регулярно надсилав на мобільні телефони чиновників у всьому світі.

За даними видання, фото отримували радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван та помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід.

Після отримання таких світлин, різні країни почали більше допомагати України.

Нагадаємо, що Єрмак розповів, коли з'явиться перший документ щодо гарантій безпеки для України.

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