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США анонсували новий пакет допомоги Україні

Четвер 16 травня 2024 05:19
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США анонсували новий пакет допомоги Україні Фото: Карін Жан-П'єр (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки готують до відправлення в Україну нову партію зброї та військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми також працюємо над черговим пакетом невідкладно необхідної допомоги Україні", - заявила вона.

Жан-П'єр не уточнила, що саме увійде до нового пакету. Однак за її словами, США намагаються надати допомогу ЗСУ у районі Харкова, оскільки там "українські сили ведуть запеклі бої".

За словами речниці, росіяни почали спробу наступу у Харківській області та можуть незабаром активізувати темпи наступальних операцій там. Росія робить це для того, щоб створити "неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".

"І ми тісно координували дії з Україною, щоб допомогти їй підготуватись", - зазначила Жан-П'єр.

Допомога від США

Після тривалої перерви Сполучені Штати почали надавати Україні військову допомогу. Зокрема, до пакетів входять ракети, бронетранспортери та інша військова техніка.

Минулого разу президент США Джо Байден виділив на військову допомогу Україні 400 млн доларів.

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