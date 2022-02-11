Ермак о переносе ТКГ в Турцию: место проведения не на первом месте

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не возражает против переноса заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Турцию. Он добавил, что место переговоров не имеет значение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ермака.
"Сегодня это (встреча ТКГ - ред.) происходит в формате видеоконференции. Украина слышала о таком предложении турецких партнеров, мы с радостью приняли это", - сказал Ермак.
По его словам, Украина готова встречаться в Турции, если все стороны переговорного процесса согласятся на их перенос в Стамбул. Ермак добавил, что главное в этих встречах, чтобы они были результативными.
"Место здесь не на первом месте", - добавил Ермак.
Напомним, в январе Турция предложила перенести заседания ТКГ по Донбассу в Стамбул.
Отметим, 10 февраля в Берлине прошла встреча политических советников лидеров нормандского формата. Переговоры продолжались почти 9 часов. Подробности - в материале РБК-Украина.