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Єрмак про перемогу України: росіяни програють, їм страшно

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україна переможе у війні з Росією, бо разом з українськими військовими за перемогу бореться вся нація. А росіян чекає лише поразка, бо в них немає народної підтримки та для своєї країни вони лише "м'ясо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Пам‘ятайте одне - росіянам страшно. А ще їм дуже холодно і ніхто не допоможе, бо в них немає народної підтримки. Всім плювати загинуть вони чи втратять ноги, бо у власній країні ці люди - м‘ясо. Вони будуть замерзати в окопах, голодні, якщо зможуть пережити цей день, - сказав він.- Росіяни програють, їм страшно. Не забувайте про це".

На відміну від окупантів, за словами Єрмака, за ЗСУ - вся нація.

"Вони тримають небо, і ми разом працюємо на перемогу", - додав він.

Як повідомлялося, глава Офісу президента Андрій Єрмак скептично ставиться до прогнозів про закінчення війни в Україні навесні. Він вважає, що це навряд чи вдасться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Андрій Єрмак