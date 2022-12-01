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Ермак о победе Украины: россияне проиграют, им страшно

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украина победит в войне с Россией, потому что вместе с украинскими военными за победу борется вся нация. А россиян ждет только поражение, потому что у них нет народной поддержки и для своей страны они только "мясо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Помните одно - россиянам страшно. А еще им очень холодно и никто не поможет, потому что у них нет народной поддержки. Всем плевать погибнут они или потеряют ноги, потому что в собственной стране эти люди - мясо. Они будут замерзать в окопах, голодные, если смогут пережить этот день, - сказал он. - Россияне проиграют, им страшно. Не забывайте об этом".

В отличие от оккупантов, по словам Ермака, за ВСУ - вся нация.

"Они держат небо и мы вместе работаем на победу", - добавил он.

Как сообщалось, глава Офиса президента Андрей Ермак скептически относится к прогнозам об окончании войны в Украине весной. Он считает, что это вряд ли удастся.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Андрей Ермак