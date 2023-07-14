Єрмак про передачу Україні ATACMS: близькі до рішення

За словами Єрмака, зустріч була гарна і на ній було обговорено багато питань.

"Я сподіваюсь, що буде рішення по ATACMS. Ми близькі до цього рішення, хоча його ще немає. Сьогодні США як ніколи наші друзі, стратегічні партнери і це буде зберігатись в далекому-далекому майбутньому", - зауважив курівник ОП.

Нагадаємо, що раніше сам Байден заявив, що все ще роздумує над питанням того, чи передавати Україні ракет ATACMS. На його думку українським військовим найбільше потрібні артилерійські снаряди.

Передача ракет ATACMS Україні

ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin із дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.

Ще минулого року українські офіційні особи почали закликати Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм наші воїни змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Довгий час США відхиляли прохання України і лише нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Штати розпочали розгляд передачі нашим воїнам вищезгаданих ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.