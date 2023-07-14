Ермак о передаче Украине ATACMS: близки к решению

По словам Ермака, встреча была хорошая и на ней обсуждались многие вопросы.

"Я надеюсь, что будет решение по ATACMS. Мы близки к этому решению, хотя его еще нет. Сегодня США как никогда наши друзья, стратегические партнеры и это будет сохраняться в далеком-далеком будущем", - заметил куритель ОП.

Напомним, ранее сам Байден заявил, что все еще раздумывает над вопросом того, передавать ли Украине ракет ATACMS. По его мнению, украинским военным больше всего нужны артиллерийские снаряды.

Передача ракет ATACMS.

ATACMS – это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin с дальностью применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS есть реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Еще в прошлом году украинские официальные лица стали призывать Штаты к передаче дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им наши воины смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. Также для использования такого вооружения у нашей страны уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.

Долгое время США отклоняли просьбу Украины и только недавно президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты приступилик рассмотрению передачи нашим воинам вышеупомянутых ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.