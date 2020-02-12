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Ермак: ограничивающие свободу слова и СМИ законы не будут приняты

Новости » Политика     12.02.2020 - 11:28
Ермак: ограничивающие свободу слова и СМИ законы не будут приняты
Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)

Офис президента будет следить за работой Рады в этом направлении

Никакие законы, которые будут ограничивать свободу слова и медиа, не будут приняты. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Офис президента будет следить за работой Верховной рады в этом направлении.

"Честно вам скажу, что я лично не видел проекты этих законов. Пересмотрю и у меня будет личное мнение. Но от имени президента могу вам сказать, что он является гарантом свободы слова и медиа. Никаких законов, которые каким-то образом ограничили бы свободу слова, в нашей стране не будут приняты. Это работа ВРУ. Мы будем следить за ней, президент всегда будет гарантом свободы слова в этой стране. Для него это личное дело", - заявил Ермак.

Напомним, глава Офиса президента заверил, что ОП будет гарантом свободы слова и независимости СМИ в нашей стране. По его словам, коммуникации Офиса президента будут на более высоком уровне.

Как писало РБК-Украина, Ермак рассказал, чем будет заниматься на новой должности. По его словам, прекращение войны на Донбассе остается одним из приоритетных направлений работы.

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Новости Украины свобода словаАндрей ЕрмакОфис президента
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