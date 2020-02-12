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Єрмак: законів, які обмежуватимуть свободу слова і медіа, не буде прийнято

Новини » Політика     12.02.2020 - 11:28
Єрмак: законів, які обмежуватимуть свободу слова і медіа, не буде прийнято
Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)

Офіс президента слідкуватиме за роботою Ради у цьому напрямі

Ніякі закони, які обмежуватимуть свободу слова і медіа, не будуть прийняті. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Офіс президента слідкуватиме за роботою Верховної ради у цьому напрямі.

"Чесно вам скажу, що я особисто не бачив проекти цих законів. Перегляну і в мене буде особиста думка. Але від імені президента можу вам сказати, що він є гарантом свободи слова і медіа. Ніяких законів, які якимсь чином обмежили б свободу слова, в нашій країні не буде прийнято. Це робота ВРУ. Ми будемо слідкувати за нею, президент завжди буде гарантом свободи слова в цій країні. Для нього це особиста справа", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, глава Офісу президента запевнив, що ОП буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в нашій країні. За його словами, комунікації Офісу президента будуть на більш високому рівні.

Як писало РБК-Україна, Єрмак розповів, чим буде займатися на новій посаді. За його словами, припинення війни на Донбасі залишається одним із пріоритетних напрямків роботи.

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Новини України свобода словаАндрій ЄрмакОфіс президента
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