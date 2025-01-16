Ермак: ожидаю, что очень скоро состоится встреча Зеленского и Трампа

Ожидается, что в ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом. Сразу после инаугурации между командами начнутся официальные разговоры и консультации.

"Я не верю в любой сценарий, когда Трамп пойдет на какие-то шаги, чтобы сделать Америку не сильной. А я не верю, что Америка может быть сильной, если Украина не будет сильной и не получит справедливого мира. Я точно знаю, что Трамп хочет закончить эту войну, для него это важно", - сказал Ермак.

По его словам, главное - это сотрудничество. Поэтому Украина настроена сразу после инаугурации начать уже официальные разговоры и консультации.

"И я ожидаю, что очень скоро состоится встреча между президентом Трампом, который официально вступит в должность, и нашим президентом Зеленским, чтобы обсуждать конкретные планы, как закончить эту войну", - отметил глава ОП.

Ермак также выразил надежду, что скоро команды двух президентов смогут встретиться в реальном времени.

"Очень важно, чтобы очень быстро новая администрация была также глубоко в материале и проинформирована о реальной информации на поле боя, как это уже произошло в течение всего срока прошлой администрации. Очень важно, чтобы это время вхождения было максимально коротким. Мы сделаем все, чтобы так и было", - добавил он.

Руководитель ОП также рассказал, что находится в контакте с несколькими членами новой команды Трампа.

"Я не буду вдаваться в детали, потому что с большим уважением отношусь к нашим партнерам, к их законодательству. Но поверьте, начиная с 20 января эти консультации, эти контакты будут максимально эффективными. И мы будем работать, чтобы встреча между президентами состоялась как можно скорее, потому что она очень важна", - отметил Ермак.