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Ермак обсудил с советником Байдена шаги по достижению мира в Украине

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Офиса президента Андрей Ермак и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили ситуацию вокруг Украины. Они обменялись мнениями о дальнейших шагах для достижения мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Ермака.

"Продолжили регулярный обмен мнениями с Джейком Салливаном по двусторонней повестке и ситуации вокруг Украины", - написал глава ОП.

Ермак добавил, что также обсудил с советником президента США дальнейшие шаги по достижению мира в Украине.

Напомним, 22 декабря Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Отметим, Германия и Франция призвали Россию соблюдать режим полного прекращения огня на Донбассе.

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Соединенные Штаты АмерикиАндрей ЕрмакОфис президента