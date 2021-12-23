Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні

Глава Офісу президента Андрій Єрмак і радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорили ситуацію навколо України. Вони обмінялися думками про подальші кроки для досягнення миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Єрмака.
"Продовжили регулярний обмін думками з Джейком Салліваном щодо двостороннього порядку і ситуації навколо України", - написав глава ОП.
Єрмак додав, що також обговорив з радником президента США подальші кроки щодо досягнення миру в Україні.
Нагадаємо, 22 грудня Тристороння контактна група домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
Відзначимо, Німеччина і Франція закликали Росію дотримуватися режиму повного припинення вогню на Донбасі.