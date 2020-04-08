Ермак обсудил сотрудничество Украины и МВФ с поверенным США

Глава Офиса президента Андрей Ермак обсудил вопрос сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

По словам Ермака, в ближайшее время Верховная рада должна принять необходимые законопроекты для получения Украиной помощи от МВФ.

"Были также обсуждены вопросы сотрудничества Украины с МВФ. Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала реализации новой программы сотрудничества с Фондом", - сообщили в ОП.

Также стороны обсудили актуальные вопросы развития украинского-американского сотрудничества в торгово-экономической и других сферах.

Кроме этого Ермак и Квин уделили значительное внимание вопросу противодействия пандемии коронавируса в мире.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия Верховной радой закона о банках и внесения изменений в государственный бюджет Украины для предоставления очередной финансовой помощи.

Также сообщалось, что 31 марта ВР приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должен исключить возвращение национализированного "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому. По состоянию на 7 апреля в законопроект о банках 2571-д ко второму чтению подали более 16 тысяч правок.