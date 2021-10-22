Ермак обсудил с Нуланд ее визит в Москву

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел разговор с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Они обсудили недавний визит Нуланд в Россию, а также пути урегулирования ситуации на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя офиса главы государства в Twitter.
"Поговорил с Викторией Нуланд. Обсудили итоги ее недавнего визита в Россию и координировали наши дальнейшие совместные усилия по урегулированию ситуации на Донбассе", - написал Ермак.
В свою очередь заместитель госсекретаря США также прокомментировала разговор с Андреем Ермаком.
"Хороший разговор сегодня с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком о моем недавнем визите в Москву и о том, чтобы усилить поддержку США полного выполнения Минских соглашений и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметила Нуланд.
Напомним, в Кремле заявили, что Нуланд во время встречи с нормандским переговорщиком от России Дмитрием Козаком, якобы поддержала предоставление особого статуса Донбассу.
После этого в Госдепе США заявили, что Нуланд в России говорила о полном выполнении Минских соглашений.
Об этом же заявил и президент Украины Владимир Зеленский.