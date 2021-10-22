Ермак обсудил с Нуланд ее визит в Москву

"Поговорил с Викторией Нуланд. Обсудили итоги ее недавнего визита в Россию и координировали наши дальнейшие совместные усилия по урегулированию ситуации на Донбассе", - написал Ермак.

В свою очередь заместитель госсекретаря США также прокомментировала разговор с Андреем Ермаком.

"Хороший разговор сегодня с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком о моем недавнем визите в Москву и о том, чтобы усилить поддержку США полного выполнения Минских соглашений и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметила Нуланд.