Єрмак обговорив з Нуланд її візит до Москви

"Поговорив з Вікторією Нуланд. Обговорили підсумки її недавнього візиту в Росію і координували наші подальші спільні зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі", - написав Єрмак.

Своєю чергою заступниця держсекретаря США також прокоментувала розмову з Андрієм Єрмаком.

"Хороша розмова сьогодні з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком про мій недавній візит в Москву і про те, щоб посилити підтримку США для повного виконання Мінських угод і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначила Нуланд.