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Ермак обсудил с Нуланд ее визит в Москву

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Пятница 22 октября 2021 11:13
Ермак обсудил с Нуланд ее визит в Москву Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел разговор с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Они обсудили недавний визит Нуланд в Россию, а также пути урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя офиса главы государства в Twitter.

"Поговорил с Викторией Нуланд. Обсудили итоги ее недавнего визита в Россию и координировали наши дальнейшие совместные усилия по урегулированию ситуации на Донбассе", - написал Ермак.

В свою очередь заместитель госсекретаря США также прокомментировала разговор с Андреем Ермаком.

"Хороший разговор сегодня с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком о моем недавнем визите в Москву и о том, чтобы усилить поддержку США полного выполнения Минских соглашений и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметила Нуланд.

Напомним, в Кремле заявили, что Нуланд во время встречи с нормандским переговорщиком от России Дмитрием Козаком, якобы поддержала предоставление особого статуса Донбассу.

После этого в Госдепе США заявили, что Нуланд в России говорила о полном выполнении Минских соглашений.

Об этом же заявил и президент Украины Владимир Зеленский.

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Соединенные Штаты Америки Украина Нуланд
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