Ермак обсудил с Нуланд ее визит в Москву

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел разговор с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Они обсудили недавний визит Нуланд в Россию, а также пути урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя офиса главы государства в Twitter.

"Поговорил с Викторией Нуланд. Обсудили итоги ее недавнего визита в Россию и координировали наши дальнейшие совместные усилия по урегулированию ситуации на Донбассе", - написал Ермак.

В свою очередь заместитель госсекретаря США также прокомментировала разговор с Андреем Ермаком.

"Хороший разговор сегодня с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком о моем недавнем визите в Москву и о том, чтобы усилить поддержку США полного выполнения Минских соглашений и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметила Нуланд.