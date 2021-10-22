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Єрмак обговорив з Нуланд її візит до Москви

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П'ятниця 22 жовтня 2021 11:13
Єрмак обговорив з Нуланд її візит до Москви Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів розмову із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд. Вони обговорили нещодавній візит Нуланд до Росії, а також шляхи врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу глави держави у Twitter.

"Поговорив з Вікторією Нуланд. Обговорили підсумки її недавнього візиту в Росію і координували наші подальші спільні зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі", - написав Єрмак.

Своєю чергою заступниця держсекретаря США також прокоментувала розмову з Андрієм Єрмаком.

"Хороша розмова сьогодні з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком про мій недавній візит в Москву і про те, щоб посилити підтримку США для повного виконання Мінських угод і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначила Нуланд.

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що Нуланд, під час зустрічі з нормандським перемовником від Росії Дмитром Козаком, нібито підтримала надання особливого статусу Донбасу.

Після цього в Держдепі США заявили, що Нуланд в Росії говорила про повне виконання мінських угод.

Про це ж заявив і президент України Володимир Зеленський.

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