Ермак обсудил с Нуланд переговоры в нормандском формате

По словам Ермака, во время разговора стороны затронули вопрос ситуации вокруг Украины и перспективы диалога в формате "Нормандской четверки".

В частности, стороны обсудили важность усиления роли Соединенных Штатов Америки в переговорном процессе по мирному урегулированию конфликта на временно оккупированных территориях Украины.

Отметим, Андрей Ермак является политическим советником президента Украины в рамках нормандского формата. Он участвует в переговорах советников Украины, Германии, Франции и России.