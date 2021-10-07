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Єрмак обговорив з Нуланд переговори у нормандському форматі

Автор: Сергій Пишкін

Керівника Офісу президента України Андрій Єрмак й помічниця уповноваженого Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд провели телефонну розмову. Сторони порушили низку важливих питань, серед яких були й переговори у нормандському форматі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, під час розмови, сторони порушили питання безпекової ситуації навколо України й перспективи діалогу у форматі "Нормандської четвірки".

Зокрема, сторони обговорили важливість посилення ролі Сполучених Штатів Америки у переговорному процесі з мирного врегулювання конфлікту на тимчасово окупованих територіях України.

Зазначимо, Андрій Єрмак є політичним радником президента України в рамках нормандського формату. Він бере участь у переговорах радників України, Німеччини, Франції та Росії.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаАндрій ЄрмакНормандська четвірка