Єрмак обговорив з Нуланд переговори у нормандському форматі
Керівника Офісу президента України Андрій Єрмак й помічниця уповноваженого Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд провели телефонну розмову. Сторони порушили низку важливих питань, серед яких були й переговори у нормандському форматі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Андрія Єрмака.
За словами Єрмака, під час розмови, сторони порушили питання безпекової ситуації навколо України й перспективи діалогу у форматі "Нормандської четвірки".
Зокрема, сторони обговорили важливість посилення ролі Сполучених Штатів Америки у переговорному процесі з мирного врегулювання конфлікту на тимчасово окупованих територіях України.
Зазначимо, Андрій Єрмак є політичним радником президента України в рамках нормандського формату. Він бере участь у переговорах радників України, Німеччини, Франції та Росії.