Ермак об обстреле Киева: пока звучат предложения "не унижать" Россию, нас обстреливают
Россия продолжает обстреливать Киев и другие города Украины, пока некоторые просят "не унижать" страну-оккупанта. Ответственность агрессора - это не унижение, а справедливость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
"От некоторых стран звучат предложения "не унижать" Россию. В это же время нас обстреливают наши города, людей... У нас пытаются отнять территории, и уже восемь лет как часть из них оккупированы. Остановить это можно сильной дипломатией, экономическими санкциями и оружием", - написал Ермак.
По его мнению, ответственность за преступления, за геноцид украинцев должна быть максимально жесткой.
Утренний обстрел по Киеву:
- утром в Киеве прогремели около 5 взрывов. По словам мэра столицы Виталия Кличко, взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах города;
- через некоторое время Кличко сообщил о том, что в результате обстрела пострадал гражданский. К счастью, погибших нет.
"На данный момент жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали", - заявил мэр.
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