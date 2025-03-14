ua en ru
Пт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Єрмак обговорив переговори України та США з радниками Північної Європи та Балтії

Україна, П'ятниця 14 березня 2025 21:27
UA EN RU
Єрмак обговорив переговори України та США з радниками Північної Європи та Балтії Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив з радниками країн Північної Європи та Балтії результати переговорів України та США. Важливі питання миру та безпеки стали основними темами зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ОП.

"Провів важливу відеозустріч із радниками з питань національної безпеки та дипломатичними радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії. Обговорили результати переговорів української та американської делегацій у Джидді щодо відновлення справедливого й сталого миру", - наголосив Єрмак.

Керівник ОП подякував українським партнерам за підтримку та скоординовані кроки на шляху до справедливого миру.

"Україна залишається непохитною: безпекові гарантії для нашої держави - ключ до стабільності в Європі та ефективного стримування агресора. Дякую за військову допомогу, яка посилює не лише Україну, а й нашу спільну безпеку. Розраховуємо на її подальше розширення", - зауважив він.

Пропозиція про припинення вогню

Нагадаємо, у Саудівській Аравії днями відбулись перемовини, на яких українська та американська делегації досягли низки домовленостей. Зокрема Вашингтон запропонував введення 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Київ, своєю чергою, підтримав цю пропозицію.

А вчора, 13 березня, до Росії прибула американська делегація, яка хотіла обговорити режим тиші з ворогом. Однак помічник російського диктатора Володимира Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що Росія не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною.

Варто зауважити, що сам російський диктатор заявив, що він, зокрема, побоюється, що Україна за 30 днів зможе мобілізувати нових людей і отримати нову зброю від Заходу.

Також він не хоче припиняти вогонь, бо українські військові нібито оточені в Курській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Війна Росії проти України
NEWS
В центрі Одесі застрелили активіста Демʼяна Ганула: всі подробиці
В центрі Одесі застрелили активіста Демʼяна Ганула: всі подробиці
DAILY
ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції
Уляна Безпалько, Юлія Акимова ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції