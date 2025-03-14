Єрмак обговорив переговори України та США з радниками Північної Європи та Балтії

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив з радниками країн Північної Європи та Балтії результати переговорів України та США. Важливі питання миру та безпеки стали основними темами зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ОП.

"Провів важливу відеозустріч із радниками з питань національної безпеки та дипломатичними радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії. Обговорили результати переговорів української та американської делегацій у Джидді щодо відновлення справедливого й сталого миру", - наголосив Єрмак.

Керівник ОП подякував українським партнерам за підтримку та скоординовані кроки на шляху до справедливого миру.

"Україна залишається непохитною: безпекові гарантії для нашої держави - ключ до стабільності в Європі та ефективного стримування агресора. Дякую за військову допомогу, яка посилює не лише Україну, а й нашу спільну безпеку. Розраховуємо на її подальше розширення", - зауважив він.