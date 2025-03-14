Ермак обсудил переговоры Украины и США с советниками Северной Европы и Балтии

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил с советниками стран Северной Европы и Балтии результаты переговоров Украины и США. Важные вопросы мира и безопасности стали основными темами встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ОП.

"Провел важную видеовстречу с советниками по вопросам национальной безопасности и дипломатическими советниками лидеров стран Северной Европы и Балтии. Обсудили результаты переговоров украинской и американской делегаций в Джидде по восстановлению справедливого и устойчивого мира", - подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП поблагодарил украинских партнеров за поддержку и скоординированные шаги на пути к справедливому миру.

"Украина остается непоколебимой: гарантии безопасности для нашего государства - ключ к стабильности в Европе и эффективному сдерживанию агрессора. Спасибо за военную помощь, которая усиливает не только Украину, но и нашу общую безопасность. Рассчитываем на ее дальнейшее расширение", - отметил он.