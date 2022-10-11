Єрмак обговорив з керівниками на місцях ситуацію в регіонах після масованих атак Росії

Зокрема, Єрмак заслухав інформацію про поточну ситуацію в усіх регіонах і ті потреби й проблеми, які вимагають уваги та вирішення.

Голови обласних військових адміністрацій проінформували про шкоду, якої було завдано унаслідок ракетних обстрілів та атак безпілотників-камікадзе на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Очільники ОВА, керівництво Міністерства енергетики та НЕК "Укренерго" розповіли про ситуацію з відновленням електропостачання, а також про заходи щодо посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Єрмак попросив заступників керівника Офісу президента разом з головами обласних військових адміністрацій надати перелік усіх нагальних потреб щодо відновлення пошкодженої інфраструктури, який керівництво Української держави передаватиме країнам-партнерам, що вже готові допомагати нашій країні в цих питаннях.

"Також у цей час дуже важлива ваша пряма комунікація з громадянами, щоб вони чітко розуміли, коли що робиться й відновлюється на місцях. Тому ваші виступи чи звернення до людей були б дуже корисними", - сказав він.