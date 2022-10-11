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Ермак обсудил с руководителями на местах ситуацию в регионах после массированных атак России

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел селекторное совещание с главами областных военных администраций и мэрами областных центров Украины, посвященное ситуации в регионах нашей страны после массированных обстрелов со стороны России объектов критической инфраструктуры, прежде всего энергетических.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

В частности, Ермак заслушал информацию о текущей ситуации во всех регионах и потребностях и проблемах, которые требуют внимания и решения.

Главы областных военных администраций проинформировали о вреде, нанесенном в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников-камикадзе на объекты энергетической инфраструктуры.

Руководители ОВА, руководство Министерства энергетики и НЭК "Укрэнерго" рассказали о ситуации с восстановлением электроснабжения, а также о мерах по усилению защиты объектов критической инфраструктуры.

Ермак попросил заместителей руководителя Офиса президента вместе с председателями областных военных администраций предоставить перечень всех неотложных потребностей по восстановлению поврежденной инфраструктуры, который руководство Украинского государства будет передавать странам-партнерам, которые уже готовы помогать нашей стране в этих вопросах.

"Также в настоящее время очень важна ваша прямая коммуникация с гражданами, чтобы они четко понимали, когда что делается и восстанавливается на местах. Поэтому ваши выступления или обращения к людям были бы очень полезны", - сказал он.

Напомним, вчера, 10 октября, российские кафиры выпустили по Украине 84 крылатые ракеты. В результате атак погибли и получили ранения мирные жители.

Также сегодня, 11 октября, россияне продолжили обстреливать Украину с помощью ракет.

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Российская ФедерацияМестное самоуправлениеАндрей Ермак