Ермак обсудил с руководителями на местах ситуацию в регионах после массированных атак России

В частности, Ермак заслушал информацию о текущей ситуации во всех регионах и потребностях и проблемах, которые требуют внимания и решения.

Главы областных военных администраций проинформировали о вреде, нанесенном в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников-камикадзе на объекты энергетической инфраструктуры.

Руководители ОВА, руководство Министерства энергетики и НЭК "Укрэнерго" рассказали о ситуации с восстановлением электроснабжения, а также о мерах по усилению защиты объектов критической инфраструктуры.

Ермак попросил заместителей руководителя Офиса президента вместе с председателями областных военных администраций предоставить перечень всех неотложных потребностей по восстановлению поврежденной инфраструктуры, который руководство Украинского государства будет передавать странам-партнерам, которые уже готовы помогать нашей стране в этих вопросах.

"Также в настоящее время очень важна ваша прямая коммуникация с гражданами, чтобы они четко понимали, когда что делается и восстанавливается на местах. Поэтому ваши выступления или обращения к людям были бы очень полезны", - сказал он.