Ермак о новом пакете санкций ЕС: никакие ограничения не заменят эмбарго

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал ЕС, при разработке нового пакета санкций России, следовать примеру Польши и странам Балтии. Он подчеркнул, что никакие ограничения не заменят эмбарго.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ермака.
Глава ОП отметил, что в западных СМИ начала появляться информация о подготовке странами ЕС нового санкционного пакета против России. По его словам, Брюссель планирует ввести ограничения на импорт российских калийных удобрений, цемента, древесины, каучука, икры и водки.
Кроме того, добавил Ермак, существует вероятность запрета на экспорт в Россию полупроводников и оборудование, в частности для производства сжиженного газа. Также ЕС рассматривает возможность введения ограничений по российской нефти и углю в качестве альтернативы энергетическому эмбарго.
Ермак призвал ЕС понять, что нефтяное эмбарго и санкции против российских банков - это шаги, которые необходимы для прекращения войны в Украине, поскольку разрушат российскую экономику.
"Поэтому западным лидерам следует последовать примеру Польши и стран Балтии. И не стоит искать полумеры, как это было в 2014 году. Никакие ограничения не заменят эмбарго", - подытожил глава ОП.
Напомним, сегодня западные издания - The Wall Street Journal, Reuters, Bloomberg - со ссылкой на источники сообщили, что ЕС на данном этапе не планирует вводить эмбарго на энергоносители из России.
Отметим, ранее сообщалось, что Европейская комиссия предложит странам ЕС новые санкции против России. Ожидалось, что они включат в себя запрет на импорт угля, каучука, химикатов и других товаров из России.
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