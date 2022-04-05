Єрмак про новий пакет санкцій ЄС: ніякі обмеження не замінять ембарго

Глава ОП зазначив, що в західних ЗМІ почала з'являтися інформація про підготовку країнами ЄС нового санкційного пакета проти Росії. За його словами, Брюссель планує ввести обмеження на імпорт російських калійних добрив, цементу, деревини, каучуку, ікри і горілки.

Крім того, додав Єрмак, існує ймовірність заборони на експорт до Росії напівпровідників та обладнання, зокрема для виробництва скрапленого газу. ТАКОЖ ЄС розглядає можливість введення обмежень щодо російської нафти і вугілля в якості альтернативи енергетичному ембарго.

Єрмак закликав ЄС зрозуміти, що нафтове ембарго і санкції проти російських банків - це кроки, які необхідні для припинення війни в Україні, оскільки зруйнують російську економіку.

"Тому західним лідерам слід наслідувати приклад Польщі та країн Балтії. І не варто шукати напівзаходи, як це було у 2014 році. Ніякі обмеження не замінять ембарго", - підсумував глава ОП.