Єрмак про нові санкції проти РФ: будемо затягувати зашморг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram .

"Нові санкції проти РФ - це чудово. Попереду ще багато роботи. Будемо затягувати зашморг", - написав Єрмак.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До списків увійшли представники бізнесу, російські військові та політики.

Також ми писали, що Канада запровадила нові санкції проти Росії через проведення "референдумів" в Україні. До списків увійшли представники дітей російських політиків та представників окупаційних "адміністрацій".

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