Ермак: никаких тайных соглашений с Россией не подписывал

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отнес информацию о наличии тайных договоренностей Украины с Россией к области конспирологии. Он заверил, что их не может быть даже в теории.

Об этом Ермак заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

О наличии тайного документа рассказал в интервью Дмитрию Гордону бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

"Знаете, это уже из области конспирологии. Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть, по сути. Этого просто не может существовать в теории", - сказал Ермак.

Напомним, Богдан заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" была сорвана человеком "из ближайшего окружения" президента Украины Владимира Зеленского.

Также он говорил, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности о совместных уступках между Украиной и Россией.

После этого Государственное бюро расследований вызвало его на допрос. Богдан на допросе заявил, что не имеет никаких данных о совершении украинскими должностными лицами противоправных действий в пользу другого государства.

Смотрите весь выпуск "Свободы слова Савика Шустера", в котором руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак впервые рассказывает детали истории с "вагнеровцами", а также о том, что происходит с Минскими соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.

Также эксперты размышляют на тему того, что для Украины несет решение Лукашенко закрыть границы. Кроме того, вы узнаете, как бюджет 2021 года отразится на жизни рядовых украинцев.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 18 сентября

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" речь шла про белорусских оппозиционеров, а также учебу во время карантина в Украине.

Смотрите в частности, как Дмитрий Гордон раскрывает тайну того, почему Путин ненавидит Лукашенко. А также вспоминает, как непризнанный президент Беларуси поиздевался над хозяином Кремля.

Владимир Путин ненавидит Александра Лукашенко

Кроме того, Давид Сакварелидзе и Юрий Аристов в эфире рассказали о том, какие у них были ощущения, когда они болели коронавирусом, и почему украинские врачи - герои.

Сакварелидзе и Аристов о том, как переболели COVID-19

Также директор черновицкой школы из "красной зоны" Ульяна Легусова рассказала, каких действий ждет от власти для нормализации учебного процесса.

Учителя гадают: что же будет с учебой в "красной зоне"?

Не обошлось и без эмоций. Так, директор киевской специализированной школы высказал претензии к министру здравоохранения Максиму Степанову и заместителю министра образования и науки Андрею Витренко.

Директор школы Дмитрий Ламза эмоционально обратился к Степанову

Кстати, сам Степанов тоже сделал важное заявление о COVID-19. В частности, министр заявил, что в плане пандемии Украина "идет не по лучшему сценарию"... При этом министр нарвался на критику со стороны мера Тернополя, который находится в "красной зоне".

Мэр Тернополя Сергей Надал прокомментировал работу школ, несмотря на то, что город находится в "красной зоне"