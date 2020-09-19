Єрмак: жодних таємних угод з Росією не підписував

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відніс інформацію про наявність таємних домовленостей України з Росією до області конспірології. Він запевнив, що їх не може бути навіть в теорії.

Про це Єрмак заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Про наявність таємного документа розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан.

"Знаєте, це вже з області конспірології. Можу вам сказати з повною відповідальністю, що жодних таємних угод з Російською Федерацією немає і не може бути, по суті. Цього просто не може існувати в теорії", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, Богдан заявив, що операція із затримання найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" була зірвана "людиною з найближчого оточення" президента України Володимира Зеленського.

Також він говорив, що іноземні спецслужби вірять в існування домовленості про спільні поступки між Україною і Росією.

Після цього Державне бюро розслідувань викликало його на допит. Богдан на допиті заявив, що не має жодних даних про вчинення українськими посадовими особами протиправних дій на користь іншої держави.

Дивіться весь випуск "Свободи слова Савіка Шустера", у якому керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вперше розповідає деталі історії з "вагнерівцями", а також про те, що відбувається з Мінськими угодами та що буде з виборами на Донбасі. Також експерти роздумують на тему того, що для України несе рішення Лукашенка закрити кордони. Крім того, ви дізнаєтеся, як бюджет 2021 року позначиться на житті пересічних українців.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 18 вересня

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова " Савіка Шустера" мова йшла про білоруських опозиціонерів, а також навчання під час карантину в Україні.

Дивіться зокрема, як Дмитро Гордон розкриває таємницю того, чому Путін ненавидить Лукашенка. А також згадує, як невизнаний президент Білорусі познущався над господарем Кремля.

Володимир Путін ненавидить Олександра Лукашенка

Крім того, Давид Сакварелідзе і Юрій Арістов в ефірі розповіли про те, які у них були відчуття, коли вони хворіли коронавірусом, і чому українські лікарі - герої.

Сакварелідзе і Арістов про те, як перехворіли COVID-19

Також директор чернівецької школи з "червоної зони" Уляна Легусова розповіла, яких дій очікує від влади для нормалізації навчального процесу.

Вчителі гадають: що ж буде з навчанням у "червоній зоні"?

Не обійшлося і без емоцій. Так, директор київської спеціалізованої школи висловив претензії до міністра охорони здоров'я Максима Степанова та заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка.

Директор школи Дмитро Ламза емоційно звернувся до Степанова

До слова, сам Степанов теж зробив важливу заяву про COVID-19. Зокрема, міністр заявив, що в плані пандемії Україна "йде не за найкращим сценарієм"... При цьому міністр нарвався на критику з боку мера Тернополя, який знаходиться в "червоній зоні".

Мер Тернополя Сергій Надал прокоментував роботу шкіл, незважаючи на те, що місто знаходиться в "червоній зоні"