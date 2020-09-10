ГБР вызвало Богдана на допрос

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Экс-главу Офиса президента Андрея Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Его вызывают в качестве свидетеля.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе отмечают, что он в интервью одном из украинских изданий рассказал о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами вопросов относительно статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, которые не предусмотренные законами.

"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

Напомним, Богдан заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента Украины Владимира Зеленского.

Также он говорил, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности о совместных уступках между Украиной и Россией.

Отметим, более 30 наемников были задержаны накануне президентских выборов в Беларуси. По данным украинской стороны, часть из них воевала на Донбассе, поэтому их должны были передать Киеву. Однако, Минск не удовлетворил этот запрос и передал их России.