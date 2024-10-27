У Зеленського назвали умову для початку переговорів з Росією

Єрмак нагадав, що український президент Володимир Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс. Президент завжди наголошував на необхідністі прийняти міжнародно визнані кордони.

"Однак це правда, що він був готовий вести переговори (у 2022 році, - ред.), виходячи із ситуації напередодні російського вторгнення. Для нас Крим та Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню. Ми проти заморожування війни, ми хочемо її завершення. Нас заспокоює той факт, що країни Глобального Півдня також засуджують російське вторгнення та силове захоплення територій", - заявив Єрмак.

Однак він наголосив, що для того, щоб розпочати переговори, необхідно повернутися до ситуації, що була до першого пострілу російської гармати о четвертій годині ранку понад два роки тому.

"Тоді ми будемо говорити про те, як відновити наш суверенітет до кордонів 1991 року", - підкреслив Єрмак.

Керівник ОП зауважив, що йому байдуже, що говорить російський диктатор Володимир Путін щодо необхідності враховувати "реалії на землі".

"Мені байдуже, що говорить цей агресор! Ми не можемо будувати мирну пропозицію під впливом тих, хто хотів цієї війни. Ми будемо готові провести міжнародну конференцію, коли відчуємо себе сильними, а також матимемо підтримку країн Глобального Півдня для переговорів з РФ", - сказав він.