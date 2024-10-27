У Зеленского назвали условие для начала переговоров с Россией

Ермак напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе. Президент всегда отмечал необходимость принять международно признанные границы.

"Однако это правда, что он был готов вести переговоры (в 2022 году, - ред.) исходя из ситуации накануне российского вторжения. Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению. Мы против замораживания войны, мы хотим ее завершения". Нас успокаивает тот факт, что страны Глобального Юга также осуждают российское вторжение и силовой захват территорий", - заявил Ермак.

Однако он подчеркнул, что для того, чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до первого выстрела российской пушки в четыре часа утра более двух лет назад.

"Тогда мы будем говорить о том, как восстановить наш суверенитет до границ 1991 года", - подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП отметил, что ему безразлично, что говорит российский диктатор Владимир Путин о необходимости учитывать "реалии на земле".

"Мне безразлично, что говорит этот агрессор! Мы не можем строить мирное предложение под влиянием тех, кто хотел этой войны. Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем себя сильными, а также поддержим страны Глобального Юга для переговоров с РФ", - сказал он.