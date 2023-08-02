Єрмак назвав ціль України на зустрічі в Саудівській Аравії

Україна продовжує готувати другу зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Саудівській Аравії. Вона буде присвячена ключовим принципам миру на основі Формули миру президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
"Наша мета у Саудівській Аравії - виробити єдине бачення Формули, опрацювати можливості проведення майбутнього Глобального саміту миру", - написав він.
За його словами, Україні потрібно відновлення світового порядку, міжнародного права та встановлення справедливого миру на основі Статуту ООН і на умовах України.
Він повідомив, що після зустрічі в Копенгагені, яка відбулася в червні, збільшили кількість учасників ініціативи в Саудівській Аравії - серед них будуть країни Заходу, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.
Як зазначив Єрмак, стратегія України щодо імплементації Формули миру Володимира Зеленського має три рівні.
Раніше президент Володимир Зеленський ініціював "Формулу миру", щоби зупинити війну. Вона включає 10 пунктів, пов'язаних з забезпеченням безпеки в Україні у зв'язку з військовими діями. А саме:
Видання The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів повідомило, що в Саудівській Аравії відбудеться зустріч щодо миру в Україні, на яку не запрошували Росію. За даними WSJ, проведення форуму заплановано на 5 і 6 серпня.
Пізніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Саудівська Аравія дійсно прийме зустріч щодо формули миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський.