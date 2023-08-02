Ермак назвал цель Украины на встрече в Саудовской Аравии

Украина продолжает готовить вторую встречу на уровне советников по национальной безопасности и политическим советникам лидеров государств в Саудовской Аравии. Она будет посвящена ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
"Наша цель в Саудовской Аравии - выработать единое видение Формулы, проработать возможности проведения предстоящего Глобального саммита мира", - написал он.
По его словам, Украине необходимо восстановление мирового порядка, международного права и установление справедливого мира на основе Устава ООН и на условиях Украины.
Он сообщил, что после состоявшейся в июне встречи в Копенгагене увеличили количество участников инициативы в Саудовской Аравии - среди них будут страны Запада, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Как отметил Ермак, стратегия Украины по имплементации Формулы мира Владимира Зеленского имеет три уровня.
Ранее президент Владимир Зеленский инициировал "Формулу мира", чтобы остановить войну. Она включает 10 пунктов, связанных с обеспечением безопасности в Украине в связи с военными действиями. А именно:
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщило, что в Саудовской Аравии состоится встреча по миру в Украине, на которую не приглашали Россию. По данным WSJ, проведение формума запланировано на 5 и 6 августа.
Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что Саудовская Аравия действительно примет встречу по формуле мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский.