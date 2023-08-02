Ермак назвал цель Украины на встрече в Саудовской Аравии

"Наша цель в Саудовской Аравии - выработать единое видение Формулы, проработать возможности проведения предстоящего Глобального саммита мира", - написал он.

По его словам, Украине необходимо восстановление мирового порядка, международного права и установление справедливого мира на основе Устава ООН и на условиях Украины.

Он сообщил, что после состоявшейся в июне встречи в Копенгагене увеличили количество участников инициативы в Саудовской Аравии - среди них будут страны Запада, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Подготовка встречи

Как отметил Ермак, стратегия Украины по имплементации Формулы мира Владимира Зеленского имеет три уровня.

Первый - это встречи с послами, аккредитованными в Украине, посвященные подробному рассмотрению каждого из пунктов Формулы мира.

Второй - украинская инициатива со встречами советников по национальной безопасности и политическими советниками с целью поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана.

Третий - учредительный Глобальный саммит мира с лидерами государств, на котором состоится имплементация Формулы.

Украинская формула мира

Ранее президент Владимир Зеленский инициировал "Формулу мира", чтобы остановить войну. Она включает 10 пунктов, связанных с обеспечением безопасности в Украине в связи с военными действиями. А именно:

радиационная и ядерная сохранность (выход РФ с местности ЗАЭС, отказ от ядерных опасностей); продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы); энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех"); выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; справедливость; экоцид; потребность немедленной защиты природы; недопущение эскалации; фиксация окончания войны

Встреча в Саудовской Аравии

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщило, что в Саудовской Аравии состоится встреча по миру в Украине, на которую не приглашали Россию. По данным WSJ, проведение формума запланировано на 5 и 6 августа.

Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что Саудовская Аравия действительно примет встречу по формуле мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский.