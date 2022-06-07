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Ермак назвал три шага для предотвращения продовольственного кризиса в мире

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Мир должен сделать несколько конкретных шагов, чтобы предотвратить продовольственный кризис, который развязывает РФ. Это, в частности, касается конвоев для сопровождения украинского зерна, санкций и оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Продовольственный кризис создается Россией искусственно...РФ блокирует наши порты, обстреливает зерновые терминалы и ворует зерно. Она заняла часть наших территорий, помешав там посевную. Сейчас необходимо сделать несколько важных шагов", - написал Ермак и назвал чем именно идет речь.

Шаг 1

Обеспечить военные конвои для украинских танкеров, чтобы вывезти зерно из портов.

Шаг 2

Оперативно работать над ужесточением санкций, как против элит, так и против энергетического сектора и банковской системы России. Газовое эмбарго - это приоритет.

Шаг 3

Оружие для освобождения территорий, больше оружия и как можно скорее, чтобы остановить любые планы РФ продвигаться дальше и выбить их с нашей земли.

Напомним, как сообщалось, российские войска уничтожили второй по размеру украинский зерновой терминал в Николаеве, чем, по словам главы дипломатии ЕС Жозеп Борреля, приблизили мир к глобальному продовольственному кризису.

Добавим, как заявлял президент Владимир Зеленский, наилучшими гарантиями для разблокирования украинских портов для вывоза зерна станет размещение вооружения в Украине, в частности противокорабельных систем.

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Андрей Ермакпродовольственный кризис