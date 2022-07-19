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Ермак назвал страны, которые могут стать гарантами безопасности для Украины

Фото: Андрей Ермак, глава ОП Украины (president.gov)
Автор: Евгений Прокопенко

На пути в НАТО Украине нужны гарантии безопасности, которые могут предоставить страны-партнеры. Речь идет о государствах, которые сейчас обеспечивают Украину вооружением и другими видами помощи.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ.

По его словам, когда война закончится, Украина останется с декларативной позицией в Конституции, что мы идем в НАТО.

"Мы должны иметь гарантии к тому моменту, когда мы или окажемся в НАТО, мы не отказываемся от этого, или будет какой-то другой оборонный альянс с нашими международными друзьями и партнерами. Поэтому мы предложили странам, что мы хотели бы, чтобы на пути в НАТО они предоставили нам эти гарантии безопасности", - сказал Ермак.

Он добавил, что сегодня власти ведут переговоры в первую очередь с такими странами, как США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция, Австралия и многие другие.

"Я не говорю, что они сказали: да, мы готовы. Нам Будепаштський меморандум № 2 не интересен. Думаю, что это будет такая конструкция, у которой будет большая сделка со многими участниками, а потом дополнительно будут двусторонние, более детальные договоры, с нашими партнерами. Сегодня о заинтересованности в таких договорах заявила и Великобритания, и Польша, в принципе мы говорим и с США", - отметил глава ОП Украины.

Напомним, в июле канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия готова предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Сейчас их детали обсуждаются в рамках G7.

А президент Владимир Зеленский заявил, Украина нуждается в такой системе гарантий безопасности, которая сможет быть действенной даже в условиях, когда страна не является членом НАТО.

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