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Єрмак назвав країни, які можуть стати гарантами безпеки для України

Фото: Андрій Єрмак, глава ОП України (president.gov)
Автор: Євгеній Прокопенко

На шляху до НАТО Україні потрібні безпекові гарантії, які можуть надати країни-партнери. Мова йде про держави, які зараз забезпечують Україну озброєнням та іншими видами допомоги.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на НВ.

За його словами, коли війна закінчиться, Україна залишиться з декларативною позицією в Конституції, що ми йдемо до НАТО.

"Ми повинні мати гарантії до того моменту, коли ми або опинимося в НАТО, ми не відмовляємося від цього, або буде якийсь інший оборонний альянс з нашими міжнародними друзями і партнерами. Тому ми запропонували країнам, що ми хотіли б, щоб на шляху до НАТО вони надали нам ці гарантії безпеки", - сказав Єрмак.

Він додав, що сьогодні влада веде перемовини у першу чергу з такими країнами, як США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Туреччина, Австралія і багато інших.

"Я не говорю, що вони сказали: так, ми готові. Нам Будепаштський меморандум № 2 не цікавий. Думаю, що це буде така конструкція, у якій буде велика угода з багатьма учасниками, а потім додатково будуть двосторонні, більш детальні договори, з нашими партнерами. Сьогодні про зацікавленість в таких договорах заявила і Великобританія, і Польща, в принципі ми говоримо і з США", - зазначив глава ОП України.

Нагадаємо, у липні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Зараз їх деталі обговорюються в рамках G7.

А президент Володимир Зеленський заявив, Україна потребує такої системи гарантій безпеки, яка зможе бути дієвою навіть в умовах, коли країна не є членом НАТО.

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