Ермак назвал результаты переговоров с Россией, которые ожидает Украина

В рамках переговоров с Российской Федерацией, в первую очередь Украина ожидает прекращения вооруженной агрессии. Также договоренности должны предусматривать выход российских войск за пределы нашей страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина ожидает от России:
В то же время как отметил Ермак, договоренности должны предусматривать построение новой системы безопасности для нашей страны.
"Мы очень хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Закончилась договоренностями исключительно в интересах нашей страны. Тем, что мы получили, а не потеряли. Тем, что мы прежде всего получили новую систему безопасности. Нет больше времени ждать, думать. Нет больше времени медлить с этим решением", - заявил Ермак.
Также руководитель ОП отметил, что во время переговоров не может быть никаких компромиссов относительно независимости, суверенитета и территориальной целостности.
"И вопросы Донбасса, и вопросы Крыма, и прежде всего вопросы прекращения войны и выхода российских войск с украинской территории. Все это должно быть предметом разговора. Прежде всего разговоры между президентом Украины и президентом России", - добавил Ермак.
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