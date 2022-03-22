Єрмак назвав результати переговорів з Росією, які очікує Україна

В межах переговорів з Російською Федерацією, в першу чергу Україна очікує припинення збройної агресії. Також домовленості повинні передбачати вихід російських військ за межі нашої країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна очікує від Росії:
Водночас як зауважив Єрмак, домовленості повинні передбачати побудову нової системи безпеки для нашої країни.
"Ми дуже хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Закінчилася домовленостями виключно в інтересах нашої країни. Тим, що ми отримали, а не втратили. Тим, що ми насамперед отримали нову систему безпеки. Немає більше часу чекати, думати. Немає більше часу зволікати із цим рішенням", - заявив Єрмак.
Також керівник ОП відзначив, що під час переговорів не може бути жодних компромісів щодо незалежності, суверенітету й територіальної цілісності.
"І питання Донбасу, і питання Криму, і передусім питання припинення війни та виходу російських військ із української території. Все це має бути предметом розмови. Насамперед розмови між президентом України і президентом Росії", - додав Єрмак.
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