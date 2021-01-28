Ермак о назначении Татарова: нас устроил профессиональный уровень

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Скандально известный Олег Татаров был назначен заместителем главы Офиса президента Украины, поскольку Офис устроил его профессиональный уровень. А кадровая политика в этом органе определяется его главой.

Об этом в интервью журналу "Новое время" рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, он не отвечает на кадровую политику в других государственных органах кроме ОП.

"На сегодняшний день мнение Офиса при определении кадровой политики могут спросить. Но на самом деле Офис президента не влияет на кадровую политику. Это было бы неправильно", - отметил Ермак.

Он также прокомментировал назначение Татарова на Банковую.

"У меня есть кадровый департамент, который подбирает людей, периодически дает кандидатуры, проводит собеседования. На тот момент, когда мы открывали вакансию, было предложено несколько кандидатур, проведено собеседование и профессиональный уровень этого человека нас устроил. Это стало основанием для принятия решения", - подчеркнул Ермак.

Он также опроверг, что Татарова ему рекомендовал назначить юрист Андрей Портнов.

Напомним, в декабре Татарову объявили подозрение в причастности к коррупции в период его работы на топ-должности в строительной компании "УкрБуд". Якобы через него могли передавать взятки.

Татарова назначили в Офис президента осенью 2020 года, он отвечает за правоохранительное направление. Его назначение спровоцировало скандал, поскольку до 2014 году он был замначальника Главного следственного управления МВД и неоднозначно высказывался об участниках Майдана.