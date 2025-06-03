Єрмак летить в США, - джерела

"Керівник ОП Андрій Єрмак летить до США", - повідомило джерело.

Варто зауважити, що вчора президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини зі Сполученими Штатами Америки щодо економічних та оборонних угод. За його словами, Україна хоче запропонувати Штатам угоди і про вільну торгівлю.

Ба більше, Зеленський анонсував зустрічі з цього питання.

"Будуть відповідні зустрічі. Ми можемо говорити, що цього тижня, ну, я вже говорю це журналістам. Але я поки не будуть розкривати, у якому форматі. Ми плануємо, це буде в США. Там будемо підіймати саме ці два питання", - сказав президент.

Допомога США Україні

На початку травня стало відомо, що Держдепартамент США направив до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт зброї в Україну на суму не менше ніж 50 мільйонів доларів. Це перший контракт на продаж озброєння, затверджений під час президентства Дональда Трампа. Водночас після його повернення в Білий дім нові пакети військової допомоги для України не надходили.

Окрім того, США нещодавно схвалили пакет підтримки для обслуговування та експлуатації винищувачів F-16 на суму 310 мільйонів доларів.