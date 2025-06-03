UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Єрмак летить в США, - джерела

Фото: Андріє Єрмак (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відправиться до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

"Керівник ОП Андрій Єрмак летить до США", - повідомило джерело.

Варто зауважити, що вчора президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини зі Сполученими Штатами Америки щодо економічних та оборонних угод. За його словами, Україна хоче запропонувати Штатам угоди і про вільну торгівлю.

Ба більше, Зеленський анонсував зустрічі з цього питання.

"Будуть відповідні зустрічі. Ми можемо говорити, що цього тижня, ну, я вже говорю це журналістам. Але я поки не будуть розкривати, у якому форматі. Ми плануємо, це буде в США. Там будемо підіймати саме ці два питання", - сказав президент.

Допомога США Україні

На початку травня стало відомо, що Держдепартамент США направив до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт зброї в Україну на суму не менше ніж 50 мільйонів доларів. Це перший контракт на продаж озброєння, затверджений під час президентства Дональда Трампа. Водночас після його повернення в Білий дім нові пакети військової допомоги для України не надходили.

Окрім того, США нещодавно схвалили пакет підтримки для обслуговування та експлуатації винищувачів F-16 на суму 310 мільйонів доларів.

Окрім цього Сполучені Штати Америки схвалили передачу ракет із Німеччини в Україну. Йдеться про понад дві сотні одиниць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиАндрій Єрмак