Єрмак летить в США, - джерела

Ба більше, Зеленський анонсував зустрічі з цього питання.
"Будуть відповідні зустрічі. Ми можемо говорити, що цього тижня, ну, я вже говорю це журналістам. Але я поки не будуть розкривати, у якому форматі. Ми плануємо, це буде в США. Там будемо підіймати саме ці два питання", - сказав президент.
Допомога США Україні
На початку травня стало відомо, що Держдепартамент США направив до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт зброї в Україну на суму не менше ніж 50 мільйонів доларів. Це перший контракт на продаж озброєння, затверджений під час президентства Дональда Трампа. Водночас після його повернення в Білий дім нові пакети військової допомоги для України не надходили.
Окрім того, США нещодавно схвалили пакет підтримки для обслуговування та експлуатації винищувачів F-16 на суму 310 мільйонів доларів.