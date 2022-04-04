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Ермак исключил ослабление санкций в переговорах с РФ: об этом никто не думает

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил, что ведение переговоров с Россией никаким образом не ускорит снятие с нее санкций. Украинские дипломаты не дают ни на минуту забыть, что происходит в нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в интервью в эфире телеканала Рада.

Он также подчеркнул, что для государства сегодня является приоритетом прекращение войны, создание новой системы безопасности, поскольку понятно, что "после событий в Украине ее не существует".

"Об ослаблении санкционного режима не идет речь, об этом даже никто не думает. Любые мысли могут появляться лишь после того, как все российские войска выйдут из Украины. Мы никогда не будем рассматривать любые компромиссы, которые касаются независимости, территориальной целостности и суверенитета, это для нас недопустимо", - заверил Ермак.

В свою очередь он подчеркнул, что Украина никогда не будет рассматривать никакие компромиссы относительно своих государственных границ.

"Украина никогда не будет рассматривать никакие компромиссы, касающиеся независимости, территориальной целостности и суверенитета. Это для нас недопустимо. Безусловно позиция государства, что сегодня Украина должна вернуться к международно признанным границам", - резюмировал Ермак.

Отметим, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, санкций против Российской Федерации сегодня недостаточно. Он отметил важность пересмотреть политическое поведение, которое позволило начать войну.

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Российская ФедерацияАндрей ЕрмакВойна России против Украины