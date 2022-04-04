Єрмак виключив послаблення санкцій у перемовинах з РФ: про це ніхто не думає

Він також підкреслив, що для держави сьогодні є пріоритетом припинення війни, створення нової системи безпеки, оскільки зрозуміло, що "після подій в Україні її не існує".

"Про послаблення санкційного режиму не йде мова, про це навіть ніхто не думає. Будь-які думки можуть з'являтися лише після того, як всі російські війська вийдуть з України. Ми ніколи не будемо розглядати будь-які компроміси, які стосуються незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, це є для нас недопустимо", - запевнив Єрмак.

Своєю чергою він наголосив, що Україна ніколи не буде розглядати жодні компроміси щодо своїх державних кордонів.

"Україна ніколи не буде розглядати жодні компроміси, що стосуються незалежності, територіальної цілісності і суверенітету. Це є для нас неприпустимо. Безумовно позиція держави, що сьогодні Україна повинна повернутися до міжнародно визначених кордонів", - резюмував Єрмак.

Зазначимо, як заявив президент України Володимир Зеленський, санкцій проти Російської Федерації сьогодні недостатньо. Він наголосив на важливості переглянути політичну поведінку, яка дозволила розпочати війну.

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