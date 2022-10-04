Єрмак і Дуда обговорили взаємодію України та Польщі в рамках НАТО

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак та президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 3 жовтня, провели зустріч у Варшаві. Сторони обговорили, зокрема, шлях України до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
Також співрозмовники обговорили продовження допомоги українській армії, актуальні першочергові потреби Сил оборони України, питання енергетичної безпеки, псевдореферендуми РФ в Україні та інше.
Своєю чергою, керівник адміністрації українського лідера Володимира Зеленського окремо наголосив на підготовлених Міжнародною робочою групою з питань гарантій безпеки для України рекомендаціях щодо Київського договору безпеки, над імплементацією яких спільно з партнерами працюватиме українська сторона.
Крім того, під час зустрічі польський президент нагородив Єрмака високою державною нагородою Республіки Польща - Командорським хрестом із зіркою Ордену "За заслуги перед Польщею".
Нагадаємо, раніше Польща засудила спроби Росії анексувати територію України та ніколи не визнає їх. За словами Дуди, Польща продовжуватимемо підтримувати захисників України доти, доки агресора не буде вигнано.
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