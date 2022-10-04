Ермак и Дуда обсудили взаимодействие Украины и Польши в рамках НАТО

Также собеседники обсудили продолжение помощи украинской армии, актуальные первоочередные потребности сил обороны Украины, вопросы энергетической безопасности, псевдореферендумы РФ в Украине и другое.

В свою очередь, руководитель администрации украинского лидера Владимира Зеленского особо отметил подготовленные Международной рабочей группой по вопросам гарантий безопасности для Украины рекомендации относительно Киевского договора безопасности, над имплементацией которых совместно с партнерами будет работать украинская сторона.

Кроме того, во время встречи польский президент наградил Ермака высокой государственной наградой Республики Польша - Командорским крестом со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей".