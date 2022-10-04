Єрмак і Дуда обговорили взаємодію України та Польщі в рамках НАТО

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак та президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 3 жовтня, провели зустріч у Варшаві. Сторони обговорили, зокрема, шлях України до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Також співрозмовники обговорили продовження допомоги українській армії, актуальні першочергові потреби Сил оборони України, питання енергетичної безпеки, псевдореферендуми РФ в Україні та інше.

Своєю чергою, керівник адміністрації українського лідера Володимира Зеленського окремо наголосив на підготовлених Міжнародною робочою групою з питань гарантій безпеки для України рекомендаціях щодо Київського договору безпеки, над імплементацією яких спільно з партнерами працюватиме українська сторона.

Крім того, під час зустрічі польський президент нагородив Єрмака високою державною нагородою Республіки Польща - Командорським хрестом із зіркою Ордену "За заслуги перед Польщею".