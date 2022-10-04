ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єрмак і Дуда обговорили взаємодію України та Польщі в рамках НАТО

Новость на русском →
Вівторок 04 жовтня 2022 11:23
Єрмак і Дуда обговорили взаємодію України та Польщі в рамках НАТО Фото: Андрей Єрмак та Анджей Дуда (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак та президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 3 жовтня, провели зустріч у Варшаві. Сторони обговорили, зокрема, шлях України до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Також співрозмовники обговорили продовження допомоги українській армії, актуальні першочергові потреби Сил оборони України, питання енергетичної безпеки, псевдореферендуми РФ в Україні та інше.

Своєю чергою, керівник адміністрації українського лідера Володимира Зеленського окремо наголосив на підготовлених Міжнародною робочою групою з питань гарантій безпеки для України рекомендаціях щодо Київського договору безпеки, над імплементацією яких спільно з партнерами працюватиме українська сторона.

Крім того, під час зустрічі польський президент нагородив Єрмака високою державною нагородою Республіки Польща - Командорським хрестом із зіркою Ордену "За заслуги перед Польщею".

Єрмак і Дуда обговорили взаємодію України та Польщі в рамках НАТО

Нагадаємо, раніше Польща засудила спроби Росії анексувати територію України та ніколи не визнає їх. За словами Дуди, Польща продовжуватимемо підтримувати захисників України доти, доки агресора не буде вигнано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Анджей Дуда
NEWS
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
DAILY
Посол Міхаель Бродський: Ізраїль активно допомагає Україні, але не переходить червоні лінії
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Посол Міхаель Бродський: Ізраїль активно допомагає Україні, але не переходить червоні лінії