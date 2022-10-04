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Ермак и Дуда обсудили взаимодействие Украины и Польши в рамках НАТО

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Вторник 04 октября 2022 11:23
Ермак и Дуда обсудили взаимодействие Украины и Польши в рамках НАТО Фото: Андрей Ермак и Анджей Дуда (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 3 октября, провели встречу в Варшаве. Стороны обсудили, в частности, путь Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Также собеседники обсудили продолжение помощи украинской армии, актуальные первоочередные потребности сил обороны Украины, вопросы энергетической безопасности, псевдореферендумы РФ в Украине и другое.

В свою очередь, руководитель администрации украинского лидера Владимира Зеленского особо отметил подготовленные Международной рабочей группой по вопросам гарантий безопасности для Украины рекомендации относительно Киевского договора безопасности, над имплементацией которых совместно с партнерами будет работать украинская сторона.

Кроме того, во время встречи польский президент наградил Ермака высокой государственной наградой Республики Польша - Командорским крестом со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей".

Ермак и Дуда обсудили взаимодействие Украины и Польши в рамках НАТО

Напомним, ранее Польша осудила попытки России аннексировать территорию Украины и никогда не признает их. По словам Дуды, Польша будем продолжать поддерживать защитников Украины до тех пор, пока агрессор не будет изгнан.

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