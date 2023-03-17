Єрмак: Хочемо, аби всі американці зрозуміли, що перемога України - в інтересах США

Посадовець зазначив, що із допомогою США та країн НАТО наша держава показала, що Росія не така сильна й страшна, як багато хто вважав.

"Наша країна - і це принципова позиція президента Володимира Зеленського - не має наміру зупинятися й буде звільняти окуповані агресором території, а для цього нам потрібні насамперед зброя та боєприпаси", - вказав Єрмак.

За його словами, вкрай важливо зберігати високий рівень підтримки України, щоб партнери так само вірили у перемогу, як і українці.

"Наше завдання - спілкуватися з американським суспільством на всіх рівнях, аби американці відчували, що перемога України є інтересом Сполучених Штатів", - підкреслив глава ОП.

Єрмак також нагадав, що за час повномасштабної війни тисячі українських дітей були нелегально вивезені в РФ.

При цьому він звернув увагу на те, що у світі немає механізму, який би забезпечував повернення таких дітей на батьківщину, до своїх родин, і Україна зараз активно працює в цьому напрямку.