Ермак: Хотим, чтобы все американцы поняли, что победа Украины - в интересах США

Чиновник отметил, что с помощью США и стран НАТО наше государство показало, что Россия не так сильна и страшна, как многие считали.

"Наша страна - и это принципиальная позиция президента Владимира Зеленского - не намерена останавливаться и будет освобождать оккупированные агрессором территории, а для этого нам нужны прежде всего оружие и боеприпасы", - указал Ермак.

По его словам, очень важно сохранять высокий уровень поддержки Украины, чтобы партнеры так же верили в победу, как и украинцы.

"Наша задача - общаться с американским обществом на всех уровнях, чтобы американцы чувствовали, что победа Украины является интересом Соединенных Штатов", - подчеркнул глава ОП.

Ермак также напомнил, что за время полномасштабной войны тысячи украинских детей были нелегально увезены в РФ.

При этом он обратил внимание на то, что в мире нет механизма, который обеспечивал бы возвращение таких детей на родину, к своим семьям, и Украина сейчас активно работает в этом направлении.