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Ермак: Хотим, чтобы все американцы поняли, что победа Украины - в интересах США

Фото: Глава Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинцы очень ценят поддержку со стороны властей Соединенных Штатов и всего американского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОП Андрея Ермака во время встречи с владелицей журнала The Atlantic Лорен Пауэлл Джобс, главным редактором Джеффри Голдбергом и публицисткой Энн Эпплбаум.

Чиновник отметил, что с помощью США и стран НАТО наше государство показало, что Россия не так сильна и страшна, как многие считали.

"Наша страна - и это принципиальная позиция президента Владимира Зеленского - не намерена останавливаться и будет освобождать оккупированные агрессором территории, а для этого нам нужны прежде всего оружие и боеприпасы", - указал Ермак.

По его словам, очень важно сохранять высокий уровень поддержки Украины, чтобы партнеры так же верили в победу, как и украинцы.

"Наша задача - общаться с американским обществом на всех уровнях, чтобы американцы чувствовали, что победа Украины является интересом Соединенных Штатов", - подчеркнул глава ОП.

Ермак также напомнил, что за время полномасштабной войны тысячи украинских детей были нелегально увезены в РФ.

При этом он обратил внимание на то, что в мире нет механизма, который обеспечивал бы возвращение таких детей на родину, к своим семьям, и Украина сейчас активно работает в этом направлении.

Напомним, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

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Соединенные Штаты АмерикиАндрей ЕрмакВойна России против Украины